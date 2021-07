Função com mensagens autodestrutivas é colocada em testes no Whatsapp

O Whatsapp Beta liberou, na última quarta-feira (30), uma função que permite que fotos e vídeos se autodestruam após a visualização. Até o momento, a ferramenta só está disponível para usuários da versão Beta do iOS e não há informações sobre quando chegará ao público geral.

Segundo site especializado no aplicativo, WABetaInfo, quando o usuário for enviar uma mídia, um ícone de timer ficará visível no canto direito da tela. Caso ele ative o timer, o destinatário só poderá visualizar a imagem ou o vídeo uma vez.

Recentemente, o WhatsApp liberou uma função que permitia a autodestruição de mídias após sete dias a partir da data do envio.

FONTE: METRÓPOLES

