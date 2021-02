Fotógrafo amazonense vence concurso Foto do Ano

O fotógrafo amazonense Michell Mello venceu o concurso Foto do Ano. A votação para escolher a Foto do Ano/2020 teve mais de 14 mil votos e o vencedor com 6.715 votos, obtendo 47,67% do total, foi o fotógrafo Michell Mello (@michellmellofotos), da cidade de Manaus/AM.

A imagem preferida na votação popular mostra uma senhora que venceu a luta contra o coronavírus e sai sob aplausos de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de um hospital de Manaus/AM.

O autor foi selecionado para a foto do dia, depois concorreu com 30 candidatos e venceu a Foto do Mês Junho 2020. Michell explicou como fez a foto: “Estava eu e o colega de trabalho, o repórter cinematográfico, em um corredor do hospital. Depois de todo paramentado, esperamos a saída da primeira paciente a receber alta do hospital, a senhora Maria de Nazaré Araújo, 71, que venceu a batalha contra o coronavírus, deixando uma unidade estadual de saúde, após receber alta médica. Na fotografia, Maria de Nazaré atravessa o ‘corredor da vitória’ sob aplausos da equipe de médicos e enfermeiros do Hospital de Combate à Covid-19 (Nilton Lins), montado pelo Governo do Amazonas para atender exclusivamente pacientes de coronavírus”, revelou.

O fotógrafo também disse que enviou a foto para o concurso do iPhoto Channel para contextualizar o que estamos vivendo atualmente. “Queria contar uma história positiva através da imagem. Essa foto conta uma vitória. Essa senhora teve muito medo, nós acompanhamos a entrada e a saída dela. Essa foto tem uma representatividade muito grande para mim, como autor e como fotojornalista, nosso papel é contar histórias através da imagem. É uma grande satisfação. Com tantas coisas acontecendo, você conseguir mostrar o lado positivo através do seu trabalho. Em um período como esse, o intuito é levar o amor de Deus como alimento visual, através das imagens. Hoje somos todos soldados em uma guerra onde cada um tem uma participação imprescindível nessa luta contra a Covid-19”.

“Agradeço a todos os amazonenses que participaram da votação e pessoas de outros Estados pelo empenho na votação dessa imagem”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Comentarios