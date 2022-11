Forças de segurança do AM apreendem mais de uma tonelada de drogas durante ações no interior

MANAUS — Mais de uma tonelada de entorpecentes foi apreendida durante ações distintas da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, entre a noite de domingo (13/11) e a tarde de segunda-feira (14/11). As apreensões são resultados de ações integradas entre as forças de segurança do Amazonas, em municípios do interior do estado. Quatro pessoas foram presas nas ocorrências.

No domingo, os policiais da Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE-AM), realizavam patrulhamento fluvial no rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), quando abordaram uma embarcação e encontram, durante a revista, 435 quilos de substância entorpecente do tipo skunk.

Na segunda-feira (14/11), no município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), os policiais da COE, DRE e da 6ª Companhia Interativa da Polícia Militar (CIPM) realizaram uma abordagem na embarcação Deus é Fiel, onde foram localizados 936,5 quilos de skunk, um revólver calibre 38 e cinco munições. Os quatro homens que estavam na embarcação foram levados para a sede da Polícia Federal.

Com as duas apreensões, o prejuízo ao crime está avaliado em mais de R$ 20 milhões.

Apreensões

De janeiro a outubro deste ano, os policiais da COE bateram recorde de apreensões. No período, os agentes apreenderam mais de 10 toneladas de entorpecentes, 19 armas de fogo e apreenderam mais de R$ 57,9 mil em espécie.

A COE faz parte do Sistema Operacional da PMAM, executando ações e operações especiais, em eventos críticos de altíssimo risco, ameaças extraordinárias e ocorrências em geral.