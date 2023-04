Foguete da SpaceX explode durante lançamento

A SpaceX, empresa liderada pelo empresário Elon Musk, lançou o foguete mais poderoso da história, o Starship, em um voo teste do solo nesta quinta-feira (20). Entretanto, a aeronave explodiu pouco depois de deixar a base de lançamento. Em menos de quatro minutos de voo, a nave do estágio superior do foguete não conseguiu se separar do propulsor Super Heavy do estágio inferior, levando ao desastre.

Apesar do fracasso, a SpaceX considerou a decolagem um sucesso. A empresa ressaltou que o objetivo do teste era permitir que o foguete saísse da base de lançamento. Contudo, a explosão demonstra as enormes dificuldades técnicas enfrentadas pela empresa e reforça a importância do desenvolvimento de tecnologias cada vez mais seguras na exploração do espaço.

A decolagem do Starship chamou a atenção do público e da mídia de todo o mundo por representar um grande passo na exploração espacial. Apesar do fracasso do teste, espera-se que a SpaceX e outras empresas continuem trabalhando arduamente para aperfeiçoar a tecnologia de foguetes, permitindo, no futuro, voos espaciais mais acessíveis e seguros para a humanidade.