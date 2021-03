Flamengo, Fluminense e Botafogo podem ter jogos adiados

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) avalia a transferência de algumas das partidas da oitava rodada do Campeonato Carioca, no próximo fim de semana, para segunda e terça-feira, dias 5 e 6 de abril, respectivamente. A medida, que será confirmada até esta terça, faria com que alguns jogos pudessem acontecer no Rio, como os de Flamengo, Fluminense e Botafogo, e sem as exigências do decreto da Prefeitura que ainda estaria em vigor. As cidades de Rio e Niterói proibiram a realização dos jogos de futebol dentro das medidas restritivas em combate à pandemia do coronavírus exatamente até o dia 4 de abril, próximo domingo. Caso a Ferj confirme o ajuste na tabela, o Flamengo poderia enfrentar o Madureira no Maracanã em um dia e o Fluminense o Macaé no outro. Por sua vez, o Botafogo pegaria a Portuguesa em seu estádio, o Nilton Santos. Os três times grandes não possuem compromissos pela Copa do Brasil – o Botafogo só joga dia 14.

Como o Vasco terá que entrar em campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 7, contra o Tombense, teria que jogar domingo longe de São Januário. Edson Passos é uma das possibilidades.

Além do Vasco, Boavista e Volta Redonda também jogam pela competição nacional na próxima quarta, e seguiriam com seus jogos no domingo. O Volta Redonda entra em campo no Raulino de Oliveira contra o Nova Iguaçu, o Boavista visita o Resende no Estádio do Trabalhador, em Resende.

FONTE: EXTRA

