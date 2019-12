Flamengo enfrenta o Liverpool e tenta conquistar o mundo pela segunda vez

DOHA – A que distância está o futebol sul-americano do rico futebol de clubes da Europa? Talvez a final deste sábado, entre Flamengo e Liverpool, às 13h30 (horário de Manaus), ajude a responder. Na era moderna do Mundial da Fifa, iniciada em 2005, jamais a América do Sul se fez representar por um time com as características do Flamengo. A começar pela reunião de talentos e pelo investimento inédito de quase R$ 280 milhões para formar a equipe. O que gera duas expectativas.

Se ainda assim se revelar impossível de enfrentar os ingleses, será um duro golpe na autoestima do continente. Como se houvesse mesmo dois mundos no futebol. Mas o nível deste Flamengo cria a confiança de que pela primeira vez se veja um sul-americano disposto a ser protagonista, a não se contentar em defender contra o campeão europeu.

— O que o Flamengo tem feito nestes seis meses é olhar sempre para o gol, para o espetáculo. No Flamengo temos a sorte de ter jogadores que sustentam a ideia e vamos olhar para o jogo da mesma forma que nestes seis meses — disse Jorge Jesus.

Jesus, no entanto, foi realista em dado momento.

— Quando se chega a uma final de campeonato mundial, o europeu tem os melhores jogadores do mundo, enquanto o time brasileiro tem os melhores do Brasil. Mas os do Flamengo são tão bons que podem vencê-los — disse Jesus.

Klopp, técncio do Liverpool, tentou evitar dar ao jogo tal dimensão, tirando o peso de uma medição de forças entre o estágio de dois continentes.

— Não estamos aqui como campeões da Europa que querem mostrar que nosso futebol é o melhor. Queremos vencer um jogo. Mostrar que temos melhores soluções para o momento do jogo — disse o alemão. —Acompanho Jesus há algum tempo, suas soluções para bola parada, seus bons trabalhos. Claro que ele teria lugar na Europa, mas o Rio é uma bela cidade e ele pode preferir ficar por lá.

Confira a ficha da partida

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Milner e Oxlade-Chamberlain; Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. Técnico: Jürgen Klopp.

Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus. Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar) Local: Estádio Khalifa (14h30, de Brasília)

