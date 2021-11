Flamengo e Palmeiras terá 100% do público em Montevidéu

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras poderá acontecer com 100% do público no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. A decisão de liberação da capacidade no local aconteceu após um acordo entre o Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional do Esporte do país da América do Sul.

Os torcedores do Flamengo, do Palmeiras, ou de outras equipes, maiores de 12 anos, que comprarem os ingressos para a partida precisaram do certificado de vacinação completa para a Covid-19. Além disso, terão que ser respeitados dentro do estádio todas as recomendações do Ministério da Saúde do Uruguai em relação a pandemia da Covid-19.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 27. Os dois clubes brasileiros são os últimos campeões da competição e estão em busca do terceiro título do principal torneio de clubes da América do Sul.

Além da decisão entre Flamengo e Palmeiras, as finais da Sul-Americana e da Libertadores, que também vão acontecer no Uruguai, porém, na semana anterior, irão ser realizadas com a capacidade de 100% do público.

fonte: O Dia

Comentarios