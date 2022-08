Fiscalização da Ageman aponta irregularidades em vagas do Zona Azul no Vieiralves

MANAUS — Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) vistoriaram, na manhã desta sexta-feira, 19/8, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade, o serviço Zona Azul.

Durante a fiscalização, as equipes identificaram diversas não conformidades nas vias, como a presença de vendedores ambulantes ocupando vagas destinadas aos motoristas, obstrução de rampas de acesso dos deficientes, caixas coletoras de entulho em vagas, entre outras irregularidades.

Os técnicos da diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, da Ageman, também apontaram irregularidades praticadas pelos usuários, como veículos estacionados em áreas destinadas às motocicletas e ocupação irregular das vagas de deficientes.

O chefe da divisão de Planejamento, Gestão do Transporte Público Urbano, Controle e Fiscalização Técnico-Operacional, da Ageman, João Lourenço da Silva, informou que todas as não conformidades serão encaminhadas aos órgãos competentes e para a concessionária Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., empresa responsável pelo serviço Zona Azul.

“Estamos encaminhando um relatório com todas essas situações à concessionária, ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para que reforce a fiscalização no Vieiralves, e também à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a fim de que as providências apontadas no relatório sejam tomadas”, destacou.

