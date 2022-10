Fim da propaganda eleitoral e 2° turno

Nesta semana que marca a reta final da Eleições 2022 no país, os eleitores só poderão ser presos em caso de flagrante delito a partir desta terça-feira (25), a propaganda eleitoral no rádio e na televisão será veiculada até esta sexta (28) e o segundo turno ocorrerá neste domingo (30).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a prisão ou detenção do eleitor será realizada apenas nos casos de flagrante delito, em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No Código Eleitoral, o artigo 236 estabelece que a medida deve valer “até 48 horas depois do encerramento da eleição”. Com relação aos candidatos, a condição está em vigor desde o último dia 15.

As emissores de rádio e de televisão só poderão divulgar a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos que disputarão o segundo turno até esta sexta-feira, a dois dias da votação. A exibição do material de campanha começou a ser exibido no último dia 7, cinco dias após o primeiro turno.

No caso dos concorrentes à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm dez minutos cada um, de acordo com o TSE. A propaganda na TV está sendo veiculada de segunda-feira a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a mídia dos presidenciáveis é exibida das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Dentro de seis dias, contados a partir desta segunda-feira, os eleitores brasileiros escolherão Bolsonaro ou Lula como o presidente que comandará o país pelos próximos quatro anos e governadores de 12 estados, que ficarão no cargo pelo mesmo período. A votação do segundo turno será realizada neste domingo (30).

De acordo com o TSE, o Brasil tem 156.454.011 eleitores aptos a votar em 5.570 municípios e em 181 cidades fora do país. A responsabilidade pela coordenação da votação de brasileiros que estão no exterior é do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que concluiu a preparação das novas urnas eletrônicas para uso fora do país no último dia 12.

Confira os estados onde haverá disputa pelo cargo de governador:

1 – Alagoas: Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União)

2 – Amazonas: Wilson Lima (União) e Eduardo Braga (MDB)

3 – Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União)

4 – Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) e Carlos Mannato (PL)

5 – Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB)

6 – Paraíba: João Azevedo (PSB) e Pedro Lima (PSDB)

7 – Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB)

8 – Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB)

9 – Rondônia: Marcos Rocha (União) e Marcos Rogério (PL)

10 – Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT)

11 – São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT)

12 – Sergipe: Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD)