Filho de cantora Walkyria Santos é encontrado morto

O filho da cantora de forró Walkyria Santos foi encontrado morto no quarto de casa após ser vítimas de ataques e comentários negativos nas redes sociais. Lucas Santos, de 16 anos, virou alvo dos haters ao publicar um vídeo com um amigo. Com a repercussão negativa, o adolescente chegou a publicar uma explicação, mas as ofensas não pararam. Walkyria, ex-vocalista da Banda Magníficos, confirmou a morte do filho horas depois. Em um desabafo publicado na internet, ela escreve “Essa é uma dor que mãe nenhuma quer passar”.

