Festa de Pentecostes altera trânsito e linhas de ônibus em Manaus

MANAUS – A Prefeitura de Manaus vai interditar a avenida Pedro Teixeira a partir das 14h deste domingo (5) no trecho entre a alameda do Samba e a avenida Constantino Nery, na zona Centro-Sul, onde será realizada a festa de Pentecostes 2022, pela Arquidiocese de Manaus. Aproximadamente 60 agentes de trânsito estarão monitorando as vias no entorno do evento, para fiscalizar estacionamentos irregulares e manter a segurança dos fiéis.

As vias no entorno do Centro de Convenções de Manaus, o ‘sambódromo’, serão monitoradas por agentes de trânsito e fiscais de transportes do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) posicionados em pontos estratégicos para acompanhar as interdições, desvios e garantir segurança no trânsito e dos pedestres.

De acordo com o órgão, a avenida Pedro Teixeira será interditada em dois pontos, sendo um no trecho entre a alameda do Samba e avenida Constantino Nery, próximo às FHemoam (Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazona), e outro no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Djalma Batista, ambos os locais das 14h às 21h.

A rua Jornalista Flaviano Limongi, que fica entre a arena da Amazônia e o sambódromo, será fechada no trecho entre a avenida Lóris Cordovil até a avenida Pedro Teixeira, das 7h até as 21h.

As avenidas Belmiro Vianez, Lóris Cordovil e alameda do Samba ficarão interditadas para o estacionamento dos ônibus de transporte público coletivo.

A avenida Constantino Nery será desinterditada a partir das 19h ou início da dispersão dos fiéis nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Darcy Vargas e Desembargador João Machado.

Ônibus

A circulação das linhas que passam pela avenida Lóris Cordovil/Eldorado atenderá o seguinte trajeto: no sentido Centro, as linhas A202, A206, A222, A225 vão seguir normal pelas avenidas Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, rua João Valério e avenida Constantino Nery, depois segue normal o itinerário.

A linha 219 segue normalmente no sentido Centro até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Constantino Nery, depois segue o itinerário em direção ao bairro normalmente.

As linhas A402, A407 e 654 em direção ao Centro seguem normalmente até a avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Constantino Nery e itinerário normal.

Os ônibus 213, 227 em direção ao Centro seguem até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista e itinerário normal.

No retorno para o bairro, as linhas 213, 227 seguem até a avenida Djalma Batista e avenida Desembargador João Machado e depois o itinerário normal.

A circulação das linhas que passam pela avenida Pedro Teixeira atenderá o seguinte trajeto: as linhas A200, A204, 215 no sentido Centro seguem normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery (retorno no parque dos Bilhares), avenida Constantino Nery, estação Arena.

No sentido bairro as linhas A200, A204 seguem pela avenida Constantino Nery, avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Dom Pedro e itinerário normal.

As linhas 010, 207, 214, 223, seguem normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Djalma Batista, seguindo o trajeto normal.

No sentido bairro, as linhas 010, 207, 214, 215, 223, vão seguir pela avenida Djalma Batista, acesso à alça da UEA, avenida Dr. Theomário Pinto e avenida Dom Pedro.

Já a circulação das linhas que passam pela avenida Darcy Vargas seguirá o seguinte trajeto: a linha 678 segue normalmente em direção ao Centro até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, avenida Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira, e de lá o itinerário normal.

As linhas 118, 540 e 652 vão seguir até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras, avenida Constantino Nery, voltando para o bairro normalmente.