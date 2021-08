Familiar do dono do PSG revela que Messi já está acertado com o clube

O destino de Messi deve mesmo ser o Paris Saint-Germain. Pelo menos, é o que afirma Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro da família real do Qatar e familiar de Tamim bin Hamad Al Thani, que é emir do país e dono do PSG. Pelas redes sociais, ele anunciou que as negociações pelo argentino foram oficialmente concluídas e o anúncio será feito em breve.

“As negociações estão oficialmente concluídas. E será anunciado depois”, revelou Khalifah Bin Hamad Al Thani.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Inclusive, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do “The Guardian”, o clube francês está cada vez mais perto de contratar o craque argentino. O PSG já prepara o contrato oficial que seria válido até junho de 2023.

“O Paris Saint-Germain está perto de contratar Leo Messi, confirmou. O PSG prepara o contrato oficial até junho de 2023 para ser apresentado a Messi e seu pai Jorge nas próximas horas. Messi está aberto para entrar no PSG. Neymar estava empurrando nas últimas 24h. O PSG está tão, tão confiante”, disse Fabrizio Romano.

Em Paris, Messi seria treinado pelo argentino Mauricio Pochettino, e reencontraria alguns de seus amigos. Neymar, principal estrela do PSG, fez história no Barcelona com Messi e, na Seleção Argentina, Di María e Paredes conquistaram a Copa América com o craque. Neymar, inclusive, estaria ajudando nas conversas para convencer Messi a se mudar para Paris.

Nesta janela de transferências, o Paris Saint-Germain tratou de reforçar um setor que foi alvo de críticas: a defesa. Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão, foi contratado pela lateral-direita, e Sergio Ramos chegou para a zaga. Além deles, o goleiro Gianluigi Donnarumma assinou após fazer ótima Eurocopa. Gigi Wijnaldum, meio-campista ex-Liverpool, quase acertou com o Barcelona, mas fechou com os franceses.

