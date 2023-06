Falta constante de energia no Distrito do Matupi causa prejuízos e revolta moradores

A população do Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, localizado no Km 180 da Transamazônica, não aguenta mais com a falta de energia todos os dias, pois isso tem causado muitos prejuízos, como a queima de eletrodomésticos e a perda de produtos que dependem da eletricidade. A informação foi repassada à redação do Portal AM News.

Segundo Antônio Paiva, morador da região, quando não falta, as oscilações de energia são perceptíveis. “Quando a gente pensa que vai restabelecer a energia, fica naquele vai e volta. Se não tirar os aparelhos das tomadas, queimam todos”, destaca.

Todavia, o que mais revolta a todos é que a companhia Amazonas Energia, responsável pela prestação do serviço, não dá qualquer tipo de explicação sobre o motivo disso estar acontecendo com tanta frequência. “Na hora de cobrar eles são rápidos, mas na hora de explicar fazem ouvido de mercador”, afirma revoltada a doméstica Conceição Fernandes.

A grande verdade é que ao passar dos dias, o matupiense só vai arcando com as consequências desse péssimo serviço, bem como os prejuízos oriundos dele e que vão aumentando mais e mais.