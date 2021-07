Facebook Messenger lança ’emojis com som’ que lembram os Winks do MSN

O Facebook anunciou o lançamento de emojis com sons no Messenger, nesta quinta-feira (15). Em comunicado, a empresa diz que os “soundemojis” chegaram bem a tempo do Dia Mundial dos Emojis, comemorado neste sábado (17). As carinhas com novos efeitos sonoros serão liberadas no bate-papo da rede social aos poucos nos próximos dias.

A nova biblioteca com os Soundmojis contará com emojis que emitem sons de palmas, grilos, tambores, risos malignos, entre outros ruídos. Também estarão disponíveis na lista áudios curtos de cantores, programas de TV e filmes. Entre as produções que ganharão ícones com efeitos sonoros na plataforma, estão Velozes e Furiosos 9 da Universal Pictures, NBC e Brooklyn Nine-Nine da Universal Television e Netflix. Cada áudio será representado por um emoji no Messenger.

A biblioteca dos Soundmojis será atualizada regulamente com novos ícones que emitem sonoras e frases famosas icônicas. A novidade do Messenger lembra os famosos Winks do MSN, figurinhas em tamanho gigante que emitiam sons altos e expressivos no meio das conversas do antigo mensageiro.

Os Soundmojis ficarão disponíveis na seção de emojis representada por um ícone de alto-falante. Para usar a novidade, basta tocar sobre eles e enviá-los em um bate-papo no Messenger. Segundo o Facebook, 2,4 bilhões de mensagens com emojis são enviadas diariamente no Messenger. “Emojis adicionam cor e vibração aos bate-papos do Messenger em todo o mundo, e contamos com eles para dizer o que as palavras não podem”, escreveu a vice-presidente do Grupo de Mensagens do Messenger Loredana Crisan no anúncio da empresa. FONTE: D24AM

