Exposição homenageia Silvino Santos e fotógrafos do Amazonas

O Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), abre na terça-feira (17/8), às 16h, no salão de entrada do Palácio Rio Branco, Centro Histórico de Manaus, a mostra fotográfica “Guerreiros do Pixel”, para celebrar o Dia da Fotografia, em 19 de agosto.

A mostra, organizada por Patrick Steenbuck, acontece de 17 a 31 de agosto, e reúne os trabalhos de dez fotógrafos atuantes no Amazonas e homenageia Silvino Santos, o pioneiro da fotografia e documentários na Amazônia.

Vão exibir suas obras os fotógrafos: Carlos Navarro Infante, que formou profissionais em Manaus; Selma Carvalho, que fotografou a grande cheia histórica deste ano; Michel Melo, Eliton Freitas, Ricardo Balbi, Adriana de Lima, Daniele Gracha, Francisco Toti, Julian Audi Santa Cruz e Michel Wisel, fotógrafo alemão que registra Manaus, como fez no século passado, George Huebner, outro alemão.

