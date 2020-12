Explosão de veículo deixa feridos e danifica prédios nos EUA

Um veículo explodiu no centro de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (25). A polícia local descreveu como um ‘ato intencional’. A informação é do G1.

Três pessoas com ferimentos leves foram levadas ao hospital pelos bombeiros. “A explosão foi significativa, como você pode ver … o departamento de polícia, seus parceiros federais – o FBI e o ATF – estão conduzindo uma investigação em grande escala”, disse Don Aaron, porta-voz da polícia de Nashville. “Nós acreditamos que a explosão foi um ato intencional.” Segundo autoridades locais, 20 prédios da região foram danificados e diversos veículos destruídos. O prefeito de Nashville, John Cooper, pediu para que as pessoas se mantenham longe do centro da cidade, enquanto a polícia e as autoridades federais investigam a explosão. “Havia árvores espalhadas por toda parte, vidro por toda parte”, disse Buck McCoy, um morador de Nashville. Andrew McCabe, um ex-vice-diretor do FBI, disse à CNN que é possível que a polícia tenha sido o alvo da explosão, já que as autoridades receberam uma denúncia de um veículo suspeito no local, antes do ocorrido.

