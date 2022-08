Ex-vereador Sandro Maia foi exonerado após ação do Comitê, confirma PMM

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção recebeu, nesta quarta-feira (04/08), notificação do Ministério Público do Amazonas (MP/AM) informando que o ex-vereador Sandro Maia, que ocupava o cargo de Subsecretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro de Comércio Informal (Semacc), da Prefeitura de Manaus, foi exonerado da função.

O ex-parlamentar foi alvo de uma representação do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção no mês de abril deste ano, porque a sua nomeação contrariava o princípio constitucional da moralidade pública, já que o ex-vereador havia sido cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas – TRE/AM por abuso de Poder Econômico nas eleições de 2020.

Após a manifestação do Comitê junto ao MPE/AM e o pedido de esclarecimento desse órgão ao prefeito da cidade de Manaus, a exoneração de Sandro Maia foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 20 de julho de 2022, com isso, perde o objeto de investigação do MP e da representação do Comitê.

👉 Com informações da assessoria