Ex-secretário da Fazenda do DF é preso acusado de matar duas pessoas

BRASÍLIA — O ex-secretário da Fazenda do governo do Distrito Federal Valério Neves foi preso no início da noite desta terça-feira (12) em Brasília, em cumprimento de ordem judicial sob a acusação de assassinato de duas pessoas.

O mandado de prisão preventiva, sem prazo para acabar, foi cumprida por agentes da Polícia Civil de Goiás. Valério foi secretário do governo de Joaquim Roriz e ainda ocupou o cargo de secretário-geral da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Valério foi preso em sua casa, no Lago Sul, em Brasília, e responde pelo assassinato de duas pessoas em Cavalcante (GO), município onde é proprietário rural.

Em abril de 2016, Valério foi um dos alvos da Operação Lava Jato após ter sido delatado por Walmir Pinheiro, diretor da UTC Engenharia, que o apontou como “contato” do ex-senador Gim Argello (PTB), também preso na ocasião.