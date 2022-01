Ex-prefeito de Manaus Manoel Ribeiro morre vítima de problemas cardíacos

O ex-prefeito de Manaus e ex-diretor do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Manoel Henrique Ribeiro, morreu na manhã desta terça-feira (18/01) no Hospital Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O ex-prefeito não resistiu às complicações no sistema cardíaco. As informações são do site BNC.

Manoel Ribeiro foi eleito vice-governador do Amazonas (PMDB) em 1982 na chapa de Gilberto Mestrinho e prefeito de Manaus em 1985. Trabalhou junto à administração César Maia no Rio de Janeiro retornando ao Amazonas em 2009. Em 2010, Manoel Ribeiro assumiu a presidência do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) de Manaus.

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, lamentou a morte de Manoel Ribeiro, em suas redes sociais. “Hoje se foi mais um querido amigo: Manoel Ribeiro, homem de fibra e sensibilidade. Tivemos divergências sim, mas acima de tudo tivemos convergências. Ex-vice-governador, ex-prefeito eleito de Manaus, foi também meu secretário na Prefeitura. Minhas sinceras condolências a todos da família e à legião de amigos que cativou com seu jeito justo de ser. Descanse em paz, amigo Manoel Ribeiro”, declarou.