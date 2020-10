Ex-ginasta medalhista no pan do Rio, Ana Paula Scheffer, morre aos 31 anos

Ana Paula Scheffer, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, foi encontrada morta em casa, nesta sexta-feira (16), em Toledo, no oeste do Paraná. A ex-ginasta, que atualmente trabalhava como técnica, tinha 31 anos. A suspeita é que é ela tenha tido um infarto fulminante, segundo a família. As informações são do G1.

Também de acordo com a família, Ana Paula Scheffer estava deitada na cama do quarto quando foi encontrada, por volta das 12h, pela mãe Sonia Scheffer.

“Ela era uma menina muito alegre, muito querida. Nunca me deu trabalho, era muito amorosa. Foi nosso orgulho, meus dois filhos são orgulhos para mim. Vai ser mais difícil, porque parece que é um sonho o que estou passando. A hora que cair a ficha vai ser difícil”, disse a mãe.

A causa da morte ainda será apurada, mas a suspeita é que ela tenha tido um infarto fulminante, segundo a família. “A gente não tem ideia, falam que é infarto, mas tem que esperar o resultado. Provavelmente é infarto, não tem explicação. Não caiu a ficha”, disse a mãe.

Segundo Sonia, a filha não estava doente nem reclamava de dores no corpo.

O velório deve ser realizado em Toledo, neste sábado (17), mas o local ainda não foi definido. A família espera pela chegada do irmão de Ana Paula, que mora no Canadá. O enterro deve acontecer no domingo (18). O corpo da ex-atleta foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo e, até a publicação desta reportagem, não tinha sido liberado para a família.

