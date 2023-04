Ex-atleta é indiciado por agressão a entregadores e lesão corporal contra a mãe

A ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá, flagrada agredindo entregadores em São Conrado 12, foi indiciada pela Polícia Civil pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe, ocorridos em novembro do ano passado.

Segundo as investigações, Sandra teria agredido a mãe de 77 anos com socos, tapas e pontapés, além de tentar amarrá-la com um lençol ao tentar levá-la à força para uma clínica. O irmão de Sandra reforçou a versão da mãe e afirmou que Sandra estava com os cartões do banco da vítima, tendo, inclusive, proibido a gerente do banco de deixar Sandra acessar a conta.