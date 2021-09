EUA: Idoso morre de raiva após ser mordido por morcego enquanto dormia

Um idoso de 80 anos de idade foi encontrado morto em sua casa vítima do vírus de raiva humana, transmitido por um morcego através de uma mordida. O caso, que ocorreu em Illinois, nos Estados Unidos , chamou a atenção das autoridades locais pois trata-se do primeiro caso de morte por raiva humana desde 1954. As informações são do portal Uol.

De acordo com o Departamento Estadual de Saúde Pública, a vítima – que não teve seu nome divulgado – encontrava-se dormindo quando foi atacado pelo animal.

Há um mês, o idoso realizou uma denúncia às autoridades após se deparar com um morcego preso em seu pescoço ao acordar. Após a apreensão do animal, testes para a verificação da presença do vírus da raiva foram realizados. O resultado deu positivo.

Nas últimas semanas, o homem passou a relatar alguns sintomas: dor de cabeça e no pescoço, dificuldade motora e problemas com a fala. Dias depois, foi encontrado morto. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) atestou a morte e o diagnóstico para raiva como causa do óbito.

Ngozi Ezike, diretor do departamento estadual de saúde, informou que “a raiva tem a maior taxa de mortalidade dentre todas as doenças. Apesar disso, é possível salvar a vida de quem teve contato com um animal infectado pelo vírus, caso o tratamento imediato seja realizado”.

