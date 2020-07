Estudante do CMPM IV é aprovada em universidade de Dallas, nos EUA

A estudante do Ensino Médio do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM IV), Vitória Tury do Amaral, de 18 anos, foi aprovada entre os melhores candidatos para o curso de Relações Interculturais ou Estudos Interculturais da Dallas Baptist University (DBU), oferecido pela conceituada instituição de ensino superior dos Estados Unidos.

A conquista da jovem amazonense nascida em Manaus causou entusiasmo entre os pais, familiares e amigos do Ensino Fundamental da jovem, assim como entre os professores e alunos do CMPM IV, que testemunharam a dedicação, luta e compromisso de Vitória com os estudos.

“A conquista de nossa aluna é para todos nós um motivo de grande alegria e sentimento de dever cumprido em favor da juventude de nosso estado. Vitória é a prova viva de que educação com seriedade e compromisso é a verdadeira forma de se conquistar e sedimentar o futuro com competência e consciência do papel a ser exercido em prol de toda sociedade onde estamos inseridos”, destacou o diretor comandante do CMPM IV, capitão PM Jorge Rossi.

Após concluir o Ensino Médio em 2019, Vitória passou em primeiro lugar para o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e em terceiro lugar no curso de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em busca de aprimorar conhecimentos com uma formação acadêmica de qualidade, ela optou por estudar na universidade americana pois vê na instituição a oportunidade de consolidar um futuro cheio de novas iniciativas e conquistas ao longo dos próximos anos.

Em outro país

A possibilidade de viver em outro país não assusta a jovem amazonense. Dominando fluentemente a língua inglesa, Vitória sempre participou de atividades culturais internas do CMPM IV, tendo sido integrante do Projeto Bilíngue Coordinator Student, no qual auxiliava os colegas de escola com dificuldade em matérias de línguas estrangeiras, e o inglês era a sua disciplina perfeita para ensinar.

“Engraçado que minhas matérias preferidas sempre foram Literatura e Arte, o estudo da língua inglesa sempre foi uma iniciativa de meus pais, que não mediram esforços para que eu dominasse a língua desde muito cedo. O que eles fizeram por mim não tem preço. O incentivo, o apoio, a crença em minhas potencialidades e, principalmente, o impulso que me deram foi o alicerce seguro em que formei meu caráter e a força de vontade em vencer sempre. Sou-lhes grata e reconhecida por tudo isso”, destacou a jovem.

Disposta a enfrentar e vencer qualquer obstáculo que possa surgir nos Estados Unidos, Vitória se diz preparada para o novo que chega em sua vida. “Vou honrar os esforços de meus pais, honrar tudo quanto aprendi desde quando iniciei minha vida estudantil aos 3 anos de idade. Vou honrar meus professores do Fundamental e do Ensino Médio do CMPM IV, todos os que me prepararam para esta grande conquista de minha vida, conquistas que me vieram com as bênçãos de Deus”, pontua Vitória, cheia de emoção.

Vitória se despede de seus amigos de escola com uma mensagem de otimismo. “O primeiro passo é jamais pensar em desistir dos sonhos, encarando com naturalidade e determinação as mudanças e oportunidades da vida. Estudar sempre é o caminho, não importando as dificuldades. Com dinheiro ou sem dinheiro, lute e tenha fé em Deus”, concluiu a vitoriosa aluna.

*Com informações da assessoria

Comentarios