Estrela do balé ucraniano morre após ataque russo em Kiev

A principal estrela do balé ucraniano, Artyom Datsishin, morreu após ter sido atingido por um bombardeio em Kiev, capital da Ucrânia. O bailarino chegou a ficar internado por três semanas em um hospital, mas não resistiu.

A morte dele foi confirmada pela amiga, Tatyana Borovik, pelo Facebook, nesta sexta-feira (18/3). “Não consigo expressar a dor no meu coração que me está a esmagar”, disse.

Aos 43 anos, Artyom Datsishin era reconhecido internacionalmente, participou de turnês pela Europa e Estados Unidos. Ele já tinha desempenhado os papéis principais em O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida, Giselle e Romeu e Julieta.

Um dos maiores nomes do balé de Moscou, o coreógrafo Alexei Ratmansky, ex-diretor artístico do Ballet de Bolshoi, expressou sua indignação pela morte do colega em um comunicado.

“Artyom Datsishin, um dos principais dançarinos da Ópera Nacional da Ucrânia, morreu hoje no hospital de Kiev por ferimentos recebidos em 26 de fevereiro, quando ficou sob fogo de artilharia russa. Ele era um belo dançarino amado por seus colegas. Dor insuportável”, escreveu.

