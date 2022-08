Estrada do Tarumã terá novo desvio a partir deste sábado (20)

MANAUS — A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa aos motoristas que trafegam pela estrada do Tarumã, onde está em andamento a obra de duplicação da via, que será necessário implantar mais um desvio temporário na pista, desta vez entre as ruas Andiroba e Praia de Olinda. O desvio terá início às 7h deste sábado (20/8), sem prazo definido para encerramento.

A obra faz parte do projeto de implantação do Anel Viário Sul e a ação se faz necessária para a demolição da ponte antiga, situada na altura da Cachoeira Alta, para a construção de uma nova ponte, dentre outros serviços ligados à duplicação e pavimentação da via.

O desvio será feito no trecho situado entre as ruas Andiroba e Praia de Olinda, tendo como pontos de referência o Polo Moveleiro e a Vila Suíça, respectivamente.

Alterações com o novo desvio:

• para quem vem do aeroporto no sentido bairro, a pista da esquerda estará interditada, devendo o motorista acessar a pista da direita desde as imediações do Polo Moveleiro até a Vila Suíça;

• quem vem do bairro do Tarumã em direção ao aeroporto ou à Ponta Negra deve seguir na pista da esquerda no mesmo trecho compreendido entre as ruas Praia de Olinda e Andiroba.

Em síntese, a nova pista, ou seja, a pista da direita de quem vem do aeroporto em direção ao trevo do Anel Sul, estará liberada para o tráfego de veículos, no trecho compreendido entre a rua Andiroba e a rua Praia de Olinda, em fluxo e contrafluxo.

A exemplo da interdição anterior, haverá ampla sinalização indicativa do desvio para facilitar o tráfego em ambos os sentidos, assim como agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (Immu) para orientar os condutores.

