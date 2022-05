Estado vai capacitar profissionais de saúde de Canutama

MANAUS — O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Canutama (a 614 quilômetros da capital), de terça a quinta-feira (24 a 26/05). A ação tem o objetivo de aperfeiçoar o desempenho dos municípios do interior do estado no programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde (MS).

A iniciativa, realizada em parceria com a prefeitura de Canutama, está inserida no projeto Capacita+ APS Interior, da SES-AM, que busca o fortalecimento da atenção básica nos municípios e o alcance das metas do novo modelo de financiamento da atenção básica, além de apoiar e dar mais suporte aos profissionais e gestores municipais.

A chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégias (Dabe) da SES-AM, Viviana Almeida, ressaltou a importância do treinamento para que os municípios alcancem os indicadores avaliados pelo MS, com avaliação das ações de saúde e quais pontos são necessários melhorar.

“O objetivo é ajudar o município a melhorar a sua avaliação de desempenho, a sua nota no programa. Isso vai aumentar o recurso que o município recebe e melhorar a assistência à população. Outro ponto é contribuir com o município na adesão a ações estratégicas que vão aumentar também os recursos federais, como a estratégia de saúde da família ribeirinha”, disse.

A capacitação é direcionada para todos os profissionais da APS e será dividida em dois dias de treinamento teórico, com a apresentação do panorama do programa e apontando como melhorar as ações.

No último dia, a equipe da SES-AM irá visitar as unidades de saúde de Canutama para conhecer a realidade da região, enfatizando também o preenchimento correto da produção dos profissionais de saúde nos prontuários eletrônicos ou fichas físicas de Coletas de Dados Simplificado.

A qualificação já foi realizada pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, em 11 municípios do Amazonas. Após Canutama, o treinamento deve ocorrer nos municípios de Tabatinga, Tonantins, Itamarati, Carauari, Eirunepé, Ipixuna e Guajará.

Previne Brasil

O programa é uma estratégia do MS com o objetivo de aumentar o acesso e o vínculo da população com os serviços de saúde disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A capacitação dos profissionais busca fortalecer a APS nos municípios e tornar mais eficiente o atendimento às novas regras de financiamento.