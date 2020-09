Estado abre oficialmente edição digital da Expoagro

Nesta segunda-feira (28/9), o Governo do Amazonas lançou a 42ª edição da Expoagro, considerada a maior vitrine do setor agropecuário no estado. A programação, que vai até a quarta-feira (30/9), pode ser acompanhada de forma integral pelo site www.expoagro.am.gov.br.

A tradicional feira foi resgatada no ano passado, após seis anos sem ser realizada. Em 2020, o evento ganhou uma versão 100% digital, com transmissão pela TV e Rádio Encontro das Águas (canal 2.5 e FM 97,7, respectivamente), além das redes sociais do Governo do Estado e dos demais órgãos participantes e parceiros do evento.

A solenidade de abertura contou com a participação do titular da Secretaria de Estado de Produção (Rural), Petrucio Magalhães Júnior; e do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço.

“O produtor estava com muita saudade, o cidadão estava com saudade dessa grande e importante feira e, nesse ano, com a tragédia humanitária da Covid-19, tínhamos que buscar uma alternativa para que o produtor pudesse aproveitar esse momento de se atualizar, buscar tecnologia, fazer negócios, mexer com economia e fazer com que as pessoas que queiram empreender busquem informações técnicas e profissionais”, pontuou Petrucio Magalhães Júnior.

Entre as principais inovações desta edição, ele destacou a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os produtos comercializados durante a feira, com crédito direcionado às operações de comercialização de veículos utilitários, botes de alumínio, tratores, grupos geradores, materiais para pesca em geral, ração para peixes, ovinos e caprinos, entre outros produtos de origem animal e maquinários agrícolas.

“Você, produtor, empreendedor que quer investir no agro, esse é o momento de você comprar, porque o Governo está concedendo isenção de 100% do ICMS. Você deve procurar as lojas agropecuárias, as empresas de máquinas, equipamentos e insumos e buscar comprar esses equipamentos agora, porque agora está mais barato e você, com isso, vai ter mais competitividade no setor”, observou o secretário.

Programação

Nos três dias da Expoagro, serão realizadas palestras, cursos e rodadas de negócios com comercialização de animais. O evento também conta com estandes virtuais, oportunidades de adesão ao crédito rural, feira gastronômica, shows musicais. Em parceria com a Fundação Encontro das Águas, o formato deverá continuar em futuras edições, mesmo com a volta da Expoagro presencial, que deverá ocorrer em 2021.

“O papel da emissora pública é ser relevante pra sociedade, então hoje nós estamos com um canal exclusivo para a Expoagro, que é o canal 2.5, e durante esses três dias ele será dedicado exclusivamente à feira. E a nossa rádio também está transmitindo esse evento, que mostra, acima de tudo, um Governo com capacidade de fazer atos e ações num momento como esse que nós atravessamos”, ressaltou o diretor-presidente da Fundação Encontro das Águas, Oswaldo Lopes.

A Expoagro envolve todo o Sistema Sepror, composto pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A programação desta segunda-feira inclui lives, palestras e mesas-redondas sobre temas como Assistência Técnica e Extensão Rural, Prevenção e Entrada da Mosca-da-Carambola no Amazonas, Controle e Fiscalização de Agrotóxicos, Gestão da Propriedade Rural, entre outros.

“A Expoagro é a vitrine do setor primário. Queremos parabenizar ao Governo o Estado pele resgate no ano passado, e esse ano por manter esse novo formato digital, acompanhando naturalmente nessa modalidade por conta da pandemia, mas oportunizando negócios aos produtores, à sociedade”, enfatizou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo.

Ainda nesta segunda-feira (28/09) será realizada a abertura do 1º Seminário de Bioeconomia do Amazonas, além de uma live musical com os levantadores de toadas dos bois Caprichoso, David Assayag; e Garantido, Sebastião Junior.

