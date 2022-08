Estádio da final da Copa do Mundo ganha data de inauguração

Palco da grande final da Copa do Mundo de 2022, o Lusail Stadium ganhou data de inauguração. O estádio receberá, no dia 9 de setembro, o duelo entre os campeões nacionais da Arábia Saudita e do Egito. Além do espetáculo dentro das quatro linhas, um show marcará o evento de inauguração.

Com capacidade para 80 mil espectadores, o Lusail é o quarto maior estádio da Copa do Catar. Ao todo, a moderna arena receberá dez partidas, seis na fase de grupos e quatro no mata-mata (uma em cada fase eliminatória).

O primeiro jogo, no dia 22 de novembro, será entre Argentina e Arábia Saudita. A seleção brasileira, por sua vez, jogará ali duas vezes na primeira fase, contra Sérvia (24/11) e Camarões (2/12).

O design do Lusail Stadium é inspirado na interação de luz e sombra que caracteriza uma espécie de lampião. Sua forma e a fachada dourada ecoam traços decorativos em tigelas, vasos e outras peças de arte encontradas em todo o Oriente Médio, durante o surgimento da civilização na região.

“O estádio Lusail é um feito incrível de engenharia. A dedicação e o comprometimento de nossas equipes de projeto, juntamente com a excelente colaboração entre as partes interessadas em todo o Catar, ajudaram a entregar um local do qual todo o país e a região podem se orgulhar”, disse o engenheiro Yasir Al Jamal, diretor-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado. R7