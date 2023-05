Esposa de Mauro Cid confirma uso de cartão de vacinação falso e culpa marido

Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid , afirmou em depoimento à Polícia Federal que utilizou a carteira de vacinação falsa e colocou a responsabilidade pela inserção de informações mentirosas no seu marido. A informação foi dada nesta sexta-feira (19) pelo jornalista Cesar Tralli, da Globo.

Gabriela prestou depoimento em Brasília, no processo que investiga um suposto esquema de inclusão de dados mentirosos sobre vacinação contra Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Foi a primeira vez que a esposa do ex-braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) falou com a PF.

De acordo com as investigações, o ex-presidente e a filha teriam tomado a vacina, mas a informação é falsa. Estes comprovantes foram baixados a partir do aplicativo ConecteSus, do Ministério da Saúde, com base nas informações fraudulentas. Logo depois, estes registros haviam sido apagados.

Segundo a PF, isso ocorreu em dezembro de 2022, pouco antes de Bolsonaro e a família viajarem para a Flórida, nos Estados Unidos. A apuração dos policiais suspeita que tais informações foram inseridas no sistema com a intenção de beneficiar o ex-mandatário e a família e facilitar a entrada nos EUA.

Na terça (16), Bolsonaro negou a participação do ex-ajudante no esquema de fraudes. Além disso, ele também afirmou que não orientou ou ordenou qualquer pessoa a burlar o sistema.

No entanto, o ex-chefe do Executivo federal afirmou que a gestão de sua conta no aplicativo ConecteSUS estava sob gestão de Mauro Cid.