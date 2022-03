Escola do Legislativo retoma aula presencial com curso de formação de auditor de instituições públicas

Começa nesta segunda-feira (07), o primeiro curso presencial da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony da Câmara Municipal de Manaus (CMM), de Formação e Aperfeiçoamento de Auditores Internos de Instituições Públicas Governamentais. Com o curso, será iniciado o ano letivo presencial da Escola do Legislativo, ativo online desde dezembro de 2021 com mais de 30 cursos já oferecidos desde o ano passado pela plataforma EscolegisCMM, iniciativa do presidente da Casa, vereador Davi Reis (Avante).

O curso, gratuito e com direito a certificado, será realizado durante a semana, de segunda até a sexta-feira (11 de março) em duas turmas presenciais, de manhã e a tarde, no auditório Zany dos Reis, com todos os protocolos de segurança e distanciamento de alunos por conta da pandemia de Covid-19.

“Temos um auditório amplo, com álcool em gel e capacidade para colocar cadeiras de distanciamento entre os alunos, que deverão estar todos de máscara obedecendo aos protocolos de saúde por conta da pandemia”, destaca a diretora da Escola do Legislativo, Débora Cavalcante.

O curso tem a finalidade de contribuir na formação e no aperfeiçoamento do trabalho de auditores, por meio da apresentação de conceitos e procedimentos das técnicas utilizadas em auditorias. Serão abordados temas como teoria sobre Auditoria Pública e Governamental, as Normas Internacionais para o exercício profissional de Auditoria Interna (IPPF), o papel do Auditor interno no processo de Governança Corporativa na área pública e a Responsabilidade Ética de um Auditor Interno (Servidor Público).

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria