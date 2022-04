Escola de Contas do TCE-AM inicia ciclo de capacitações no interior nesta terça-feira

MANAUS, AM — A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) iniciará, a partir desta terça-feira (26), a qualificação de jurisdicionados e sociedade civil no interior do Estado. Realizados em Novo Airão e Caapiranga, os cursos serão ministrados de forma gratuita aos interessados.

Segundo o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, a realização de cursos no interior do Estado visa agregar, através da capacitação de gestores públicos e população.

“O objetivo do Tribunal de Contas é descentralizar o conhecimento, ou seja, levar o conhecimento para fora da capital amazonense dando condições e novas possibilidades para desenvolver e gerar melhorias em todo o Amazonas, a partir do preparo de gestores e sociedade civil”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Segundo o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello, a intenção da Escola de Contas Públicas é realizar os cursos nos municípios de todo o Amazonas ao longo do ano letivo.

“O início da realização de cursos da ECP Itinerante é o pontapé inicial para a execução de cursos e eventos no Estado. Desejamos que ao longo de todo o ano letivo da Escola de Contas seja desenvolvido atividades de capacitação no TCE, em Manaus, mas também em diversos municípios do Amazonas”, afirmou o coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Programação

O município de Caapiranga irá receber nos dias 26 a 29 de abril, o curso ‘Transferências voluntárias, Mrosc e Emendas Parlamentares’, com o instrutor Roberto Miranda. O evento acontecerá no Plenário João de Matos Galvão, de 14h às 17h, perfazendo carga horária de 20 horas.

O curso ‘Gestão pública e o Tribunal de Contas: organização, fundamentos e controle da administração’ será ministrado no município de Novo Airão, entre os dias 27 a 29 de abril, com o instrutor Vinicius Nascimento. A aula será realizada no Auditório Luis Carlos de Matos Areosa, localizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de 14h às 17h, com carga horária de 12 horas.

Aos interessados, as inscrições podem ser feitas por meio da ECP, pelo endereço virtual https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/, sendo disponibilizado ao fim do curso certificado a todos os participantes.