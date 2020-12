Escalar secretários como pagamento pela vitória eleitoral é o fim da picada, afirma Romero Reis

“Tenho de ser coerente com o estatuto do Codese que não tem vinculação partidária. Como fui candidato, qualquer posicionamento meu como presidente poderia ganhar uma conotação política. Como não existe a possibilidade de reeleição para que exista alternância no poder da entidade, o que é democrático, não devo voltar à presidência do Codese, mas não deixarei de contribuir como membro”, ponderou o empresário Romero Reis.

O primeiro presidente do Codese Manaus, Antônio Azevedo, relembrou o momento de estruturação da entidade que pretende tornar Manaus uma das 10 melhores para se viver e uma das 20 melhores para se fazer negócios no país. “O Codese surgiu num momento favorável para isso. O Romero e o Frank (Souza) trouxeram a experiência exitosa da cidade de Maringá para implantar aqui em Manaus. Outras iniciativas para planejar a cidade em longo prazo já tinham sido tentadas, mas não prosperaram. Fizemos muitas reuniões com horas cívicas que doamos para a nossa cidade. É algo muito bacana ver pessoas que doam o seu tempo para se dedicar a uma causa. O Romero é uma dessas pessoas”, sinalizou Antônio, desejando boa sorte a Romero Reis em seus projetos de vida.

O presidente Euler Guimarães lembrou o desafio de criar novas matrizes econômicas de características regionais, que venham a contribuir com 2/3 do Produto Interno Bruto (PIB) Estadual até 2038 a fim de minimizar a dependência econômica do Polo Industrial de Manaus (PIM). “É uma maratona, não é fácil, são muitos desafios. Nós somos voluntários apaixonados pela cidade que querem contribuir para que a realidade mude para melhor. Me entristece saber que metade da população vive em condições muito precárias, a gente precisa encontrar caminhos para resolver isso. O Codese tem se preocupado com esta questão. Precisamos achar novos caminhos, novas matrizes econômicas porque assim as pessoas podem trabalhar, ganhar seu sustento. Espero continuar contando com o Romero no sentido de promover o bem social”, declarou Euler Guimrães.

Romero Reis agradeceu o apoio e disse estar disposto a auxiliar no processo de transformação coletiva que passa pela educação de qualidade e por escolhas de gestores baseadas na meritocracia. “O caminho para que Manaus a médio e longo prazo possa ser inserida entre as melhores cidades para se viver e fazer negócios é uma educação de nível. Se queremos bons gestores, devemos permitir que nossos alunos, os eleitores do amanhã, tenham um nível educacional excelente. A democracia se fortalece com o nível educacional elevado e disponibilizado para todos. Pessoas esclarecidas não aceitariam que postos estratégicos como o de uma secretaria de educação sejam ocupados por alguém que não tem qualificação na área. Não é uma questão pessoal, é uma questão de habilidade, de capacidade de gestão na área. Escalar secretários como pagamento pela vitória eleitoral é o fim da picada”, afirmou.

Ao ser questionado por um jornalista se ainda continuaria na vida política, Romero Reis deixou em aberto a possibilidade de ser candidato a governador nas eleições de 2022.

Comentarios