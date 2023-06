Errou feio: Google informa que Lula é “presidente do Partido Novo”

Uma sugestão feita pelo Google para quem pesquisa os termos “presidente do Partido Novo” chamou atenção de usuários nas redes sociais neste domingo. Ao procurar pela informação, a plataforma sugere que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteja na comando do partido adversário, atualmente liderado por Eduardo Ribeiro. Logo abaixo, há ainda uma menção ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O resultado também se repete quando o internauta busca “presidente do Novo”, sem a palavra partido. Nas duas sugestões, aparece uma foto do petista ao lado de seu nome. Outros políticos não filiados ao Novo são sugeridos pela plataforma, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

As menções ao Partido Novo se encontram abaixo, em notícias relacionadas.

A associação entre Lula e o Novo não condiz com a realidade política. Na Câmara dos Deputados, o partido integra a bancada da oposição ao governo. Um de seus expoentes, Marcel Van Hatten (RS) é crítico assíduo do petista.

Nesta semana, inclusive, o partido acionou o STF contra o pedido de autorização feito pelo PT na última terça-feira para que a sigla obtivesse a concessão de um canal de rádio e TV públicos. De acordo com o Novo, a iniciativa do PT é “mais uma tentativa de consolidar seu projeto de poder”.

A relação de afastamento não data de hoje. Nas eleições do ano passado, a sigla protagonizou um embate público com o ex-presidente e fundador João Amoêdo. Na ocasião, o ex-dirigente declarou voto em Lula, o que não agradou as lideranças internas.

Por este motivo, o partido emitiu uma nota de constrangimento e formalizou a expulsão de Amoêdo: “a declaração de voto de João Amoêdo em Lula, que sempre apoiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história, é lamentável e incoerente. Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos”, dizia trecho.

A reportagem pediu esclarecimentos ao Google e espera resposta da plataforma.