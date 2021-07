Erro no iPhone é capaz de desativar Wi-Fi para sempre

Um investigador de nome Carl Schou teria descoberto um erro no iPhone que desativa a ligação Wi-Fi do celular e, mesmo que tente repor as definições de rede, é possível que continue inutilizável.

“Pode bloquear permanentemente o Wi-Fi de qualquer dispositivo iOS ao ter uma rede Wi-Fi pública com o nome %secretclub%power. Repor as definições de rede não garante a recuperação da funcionalidade”, explica Schou em sua conta de Twitter.

Acredita-se que o grande problema estará no uso do caracter “%” que costuma ser usado em línguas de programação, o que provavelmente ‘confunde’ os sistemas do iOS. É possível que a Apple esteja trabalhando numa correção mas, por enquanto, talvez seja boa ideia não se conectar a redes públicas com símbolos como este no nome.

FONTE: NAOM

