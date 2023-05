Entra em operação primeiro voo Manaus-Barreirinha

O prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas, juntamente com o vice-prefeito Ridson Barbosa, membros da Casa Legislativa Municipal e a população prestigiaram na manhã de segunda-feira (8/5) a chegada do primeiro voo da rota aérea entre Manaus/Barreirinha/Manaus operado pela empresa de aviação Apuí Taxi Aéreo. Os passageiros e tripulantes do voo inaugural desembarcaram no Aeródromo Municipal por volta de 10h30, em uma viagem que durou cerca de 1h.

O município de Barreirinha obteve a resposta positiva da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que homologou a pista do aeródromo municipal permitindo que aeronaves possam operar com embarque e desembarque de passageiros.

“O grande objetivo desse voo para Barreirinha é a gente combater a política de polo no Baixo Amazonas, já que o nosso município fica prensado entre Maués e Parintins e eu, como prefeito municipal, preciso criar alternativas para beneficiar o povo e promover atrativos como a pesca esportiva, que é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente para fomentar o turismo local com a vinda dos competidores aqui para o município, além de outras atrações turísticas-culturais para impulsionar a nossa economia”, frisou Glenio Seixas.

Com disponibilidade de voos até Barreirinha, surge mais uma opção de acesso rápido, interligando passageiros com destino a Parintins e Boa Vista do Ramos, por exemplo, municípios vizinhos que estão distantes cerca de 50 a 60 minutos via fluvial por lanchas rápidas.

*Com informações da assessoria