Enem 2020: Prefeitura monta esquema especial de transporte e trânsito para candidatos

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai operar com a frota total de ônibus para atender os estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 23 e 24 de fevereiro. Além do reforço no transporte, agentes de trânsito irão monitorar os principais corredores viários para dar fluidez ao tráfego.

“Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, o IMMU programou com as empresas de ônibus que operam na cidade que, além da frota normal de circulação, haja o reforço para atender os mais de 291 locais de aplicação do exame. Também teremos o aumento no nosso corpo de fiscalização nos terminais de ônibus para atender a demanda nos dias de provas”, disse o diretor de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.

Além dos 830 ônibus convencionais trafegando, fiscais de transportes do IMMU estarão presentes em todos os Terminais de Integração. Aproximadamente 150 agentes de trânsito também atuarão para facilitar a fluidez do tráfego, orientando a travessia de pedestres e monitorando, a partir de viaturas e motocicletas, os principais corredores viários da cidade para garantir a segurança na via.

A ampliação de circulação da frota garante aos estudantes mais opções de linhas de ônibus. Com a medida, os candidatos podem ganhar mais tempo para se deslocar até os locais de prova. A ação inclui também o monitoramento das vias e locais de aplicação do exame, situados nos principais corredores de tráfego da cidade.

