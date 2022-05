Empresas se preparam para mudança geracional do mercado de trabalho no Brasil

No primeiro dia útil após o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, uma reflexão se faz necessária: o Brasil está preparado para o amadurecimento da sua força de trabalho? Com a gradativa redução das taxas de fecundidade e crescimento da expectativa de vida, em breve, teremos mais idosos do que crianças no país. Essa configuração populacional somada a fatores como a Reforma da Previdência nos traz indicadores como o apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): metade dos trabalhadores do país terá mais de 50 anos até 2040. E como o mercado se adapta a essa realidade?

A TIM é uma das empresas atentas ao cenário e atua para incluir e desenvolver profissionais sêniores e estimular ainda mais a troca de experiências e o aprendizado mútuo entre diferentes gerações. Integrante do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho – que reúne companhias comprometidas com a inclusão geracional no mercado, a operadora lançou recentemente o programa de contratação TIM 50+, que disponibilizou vagas para pessoas com 50 anos ou mais em lojas da operadora de cinco Estados. O projeto foi construído a partir de reflexões do grupo de afinidade Gerações+, formado por quase 100 colaboradores(as) da TIM que sugerem e avaliam ações focadas em recrutamento e seleção, comunicação e educação para inclusão das diferentes gerações.

A companhia mantém ainda um programa de indicação interna, em que profissionais da própria TIM e também a sociedade podem indicar pessoas de 45 anos ou mais para vagas na empresa. No âmbito externo, além de campanhas periódicas de conscientização e ações educativas como o TIM Convida, é destaque o Teclado Consciente TIM, aplicativo que alerta sobre o uso de expressões discriminatórias – incluindo termos etaristas, como maracujá de gaveta”, “caduco”, “ficar para titia”, “meninada” e “não enxerga a idade que tem”. Disponível gratuitamente para clientes de qualquer operadora com smartphones iOS e Android, a ferramenta fica visível quando o usuário digita seus textos em redes sociais ou aplicativos de comunicação, destaca as expressões inadequadas, explica a origem e oferece opções para substituição.

Exemplos na TIM

Na TIM há 14 anos, a especialista de Suporte a Vendas Ruzinete Gomes, 54 anos, trabalha na regional do Recife e atua na área de telecomunicação há mais de duas décadas. Ela é referência para colegas pelo seu grau de motivação e busca constante pelo crescimento na companhia. “Do lado profissional, consegui ascender rapidamente dentro do setor no qual atuo, me tornando a pessoa mais antiga da área. Do lado pessoal, conquistei reconhecimento e bons relacionamentos, tanto aqui no Nordeste quanto no âmbito nacional”, conta. Ruzinete já foi, inclusive, indicada pelos colegas como pessoa inspiradora, numa votação interna feita pela empresa. “A TIM é uma empresa moderna, socialmente responsável, que respeita as pessoas e suas diferenças”, pontua.

Aos 50 anos, a consultora de negócios Leda Reinaldo trabalha na operadora há 15 meses e afirma que está no melhor momento da carreira. “Busco sempre aprender e desenvolver bem minha função e a TIM nos proporciona ferramentas para esta busca. Há um sentimento que me conecta à empresa que é o respeito e a valorização de cada profissional, de forma única”, observa. Leda mora em Manaus e atua na região Centro-Norte, com foco no Amazonas. Para o futuro, ela almeja crescer na carreira e desenvolver projetos com foco na liderança.

Em Salvador, o consultor de vendas Jurandir Silva Figueredo, 50 anos, atua como consultor de vendas em uma das lojas da operadora na capital baiana desde 2018. Para ele, a maturidade trouxe mais segurança na carreira. “Nos primeiros anos, tinha a barreira da falta de experiência no mercado de trabalho, o nervosismo nas entrevistas de emprego, mas com o tempo, adquirindo mais experiência, se tornou mais fácil”, conta. Quando ao dia a dia na empresa, ele avalia que o incentivo à diversidade geracional amplia a troca entre os profissionais.

FONTE: Assessoria