Em Teste: Semáforos inteligentes vão priorizar ônibus, ambulâncias e veículos de emergência em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciou os testes em equipamentos de semáforos inteligentes que irão reconhecer ônibus em atraso, que ganharão prioridade em cruzamentos das vias da cidade. Também terão prioridade as ambulâncias e outros veículos de emergência em atendimento.

Nesta semana, a empresa responsável pela instalação dos semáforos ganhou acesso ao sistema monitorado pelas empresas de ônibus, que alerta para casos de veículos em viagens em atraso.

O chefe da Divisão de Sinalização Semafórica do IMMU, Miguel Carlos Júnior, explicou que as câmeras de monitoramento dos semáforos inteligentes irão identificar os ônibus do transporte público que estejam com viagens atrasadas, por meio das placas dos veículos, e priorizar a passagem destes nos cruzamentos.

“Na prática, onde houver os semáforos inteligentes, os ônibus que estejam atrasados terão passagem priorizada nas avenidas da cidade. Por meio da placa dos veículos, o Sistema Inteligente de Monitoramento (SIM) irá deixar o fluxo de veículos seguir para a passagem destes veículos em atraso, assim como as ambulâncias e outros veículos de emergência em atendimento”, frisou.

O chefe da Divisão explicou ainda que o objetivo é priorizar a saída dos ônibus nos semáforos antes do tráfego em geral, nos locais onde os coletivos precisam cruzar a pista de um extremo para o outro, saindo da faixa exclusiva localizada à esquerda para a faixa de tráfego à direita.

“Os corredores têm um sistema coordenado de semáforos, com o uso de novas tecnologias embarcadas, como a implantação de ‘tags’, permitirá que os ônibus tenham prioridade, com a abertura de verde para os veículos das linhas troncais, implicando na redução dos tempos de viagem. Além de atender os veículos em geral, os semáforos também irão beneficiar os usuários do sistema de transporte público”, frisou.