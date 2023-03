Em SP, Caio André busca parcerias para fortalecer o turismo e a economia de Manaus

Com o objetivo de fortalecer o turismo como matriz econômica e atrair novos investimentos para a capital amazonense, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC), cumpre agenda oficial em São Paulo. O parlamentar participa da feira “Pesca & Companhia” junto aos vereadores João Carlos (Republicanos) e William Alemão (Cidadania), que têm emendas parlamentares destinadas ao segmento.

No evento, os parlamentares estiveram no estande de Manaus, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult). O evento movimenta a economia do setor de pesca esportiva, área com potencial de crescimento na capital amazonense.

“A intenção é que a feira aconteça no próximo ano na cidade de Manaus, afinal, o grande modal econômico que estamos buscando é o turismo e isso inclui a pesca esportiva”, afirmou o presidente da CMM, ao reforçar que o evento é uma oportunidade para captar novos parceiros econômicos para turismo em Manaus.

“Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês, vereadores e autoridades, no nosso estande de Manaus, no Pesca & Companhia Trade Show. Desejamos bons negócios aos nossos empresários, bons contatos aos nossos vereadores e esse é o nosso objetivo, Manaus nas feiras nacionais sempre”, disse a vice-presidente da ManausCult, Oreni Braga.

Recursos

Emenda do vereador João Carlos (Republicanos) visa apoiar a ManausCult para a participação em sete feiras nacionais de turismo, com vistas a enfatizar a promoção, a divulgação e o fortalecimento do turismo da Capital da Amazônia.

Na mesma esteira, a emenda do vereador William Alemão também destina recursos para a participação em feiras pelo Brasil, bem como estruturas para a realização de ações e eventos que promovam o turismo na cidade de Manaus.