Em menos de 30 dias, Braga viabilizou a liberação de mais de R$ 36 milhões para o AM

Em menos de 30 dias, o senador Eduardo Braga (MDB/AM) providenciou, por meio de emendas ao Orçamento da União, aproximadamente R$ 36,4 milhões para o Amazonas. Pouco mais de R$ 31,3 milhões foram destinados exclusivamente para a capital e o interior enfrentarem o avanço da Covid-19; R$ 3,2 milhões, liberados nesta quinta-feira (21/05), para a mobilidade urbana de Rio Preto da Eva, e R$ 1,9 milhão para a Prefeitura de Parintins adquirir patrulha mecanizada.

“A prioridade, do momento, é salvar vidas. Estamos totalmente empenhados nessa missão. Ao mesmo tempo, aproveitamos as possibilidades que surgem para conseguirmos a liberação de recursos para outras áreas, como infraestrutura”, explicou o parlamentar, que está em Brasília.

Os R$ 31,3 milhões encaminhados aos serviços de saúde chegaram aos municípios por meio de dois repasses. O primeiro, de R$ 13,2 milhões, beneficiou 49 municípios. Na primeira quinzena de maio, foram mais R$ 18, 1 milhões, divididos entre Manaus e os demais municípios. Desse total, Eduardo distribui, ainda, R$ 5 milhões para três importantes instituições do Estado: R$ 2 milhões para a FCECON e (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do AM); R$ 2 milhões para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AM) e R$ 1 milhão para a FMT/HVD (Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado).

Infraestrutura – O parlamentar obteve também a liberação de R$ 3,2 milhões para a conclusão das obras de pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas e calçadas dos seguintes bairros de Rio Preto da Eva: Luciano Batista, Batistinha, Morada do Sol e Canaã, que compreendem 28 ruas e avenidas.

O montante corresponde à última parcela de um total de R$ 10 milhões viabilizados pelo parlamentar amazonense para a infraestrutura do município. De acordo com o prefeito Anderson Souza, as obras já beneficiam mais de 600 famílias nos quatro bairros. “As pessoas estão vendo que o asfalto chegou e que estamos trabalhando com responsabilidade e contando com o apoio do senador Eduardo Braga com as emendas”, observou.

Além do impacto na infraestrutura do município, o empreendimento tem gerado mais de 450 empregos diretos e indiretos, aquecendo, assim, a economia local. “Ao mesmo tempo, a rede de drenagem ajuda a resolver questões de saúde básica. É um trabalho gigante e que nos impulsiona a trabalhar mais para garantir recursos aos nossos municípios”, afirmou Eduardo.

O senador conseguiu, ainda, viabilizar R$ 1,9 milhão para Parintins contar com mais uma patrulha mecanizada, que inclui, por exemplo, tratores, retroescavadeiras e roçadeiras.

