Em Manaus, vereador critica Sinetram e exige tarifa gratuita à população por problemas na bilhetagem

MANAUS — O vereador Caio André (PSC), usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) hoje (27), para criticar os serviços de bilhetagem eletrônica do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), que vem causando transtorno aos usuários do transporte coletivo há mais de uma semana em Manaus. O vereador classificou a situação como indigna, uma vez que tem deixado a população em grandes filas na sede do Sinetram, e afirmou que a população não pode arcar com os prejuízos. Para o vereador, se a empresa não consegue resolver o problema, que libere a passagem aos usuários.

Desde a segunda-feira passada (20/06) que os manauaras que utilizam o transporte coletivo reclamam do não funcionamento do bilhete eletrônico, o chamado “Passa-Fácil” e Caio André criticou.

Mais uma vez o Sinetram faz um descaso com a população da cidade de Manaus. Esse novo sistema de bilhetagem implementado, está mais uma vez, deixando os manauaras que precisam do serviço público de transporte na mão e tendo que utilizar esse serviço indigno. É necessário esclarecer que, esse serviço é prestado pelo Sindicatos dos empresários e nada tem a ver com os serviços da Prefeitura. Nós, enquanto casa do povo, vamos cobrar o Ministério Público e as empresas para que prestem um serviço melhor a população”, afirmou.

O parlamentar foi categórico em dizer que o Sinetram tem que resolver esse problema e exonerar a população de qualquer prejuízo financeiro que isso ocasione. Se não sanar o problema, deve liberar a passagem para o usuário.

De uma vez por todas, o Sinetram precisa dar a nossa população um serviço digno! Os cartões não funcionam, não passam nas catracas, as leituras não estão sendo feitas. Soube que terá um representante jurídico prestando esclarecimentos no Ministério Público, mas não queremos esclarecimentos. Queremos que o seja corrigido ou então que se libere a passagem para a nossa população, mas que não os deixe nas filas de forma indigna como tem acontecido diariamente desde a semana passada”, concluiu.

Fonte: Ascom