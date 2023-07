Em Manaus, SSP alerta para horário de entrega da Carteira de Identidade Nacional

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) pede atenção ao cidadão para o horário de entrega das Carteiras de Identidade Nacional (CIN). O documento estará à disposição para ser entregue ao solicitante das 9h às 15h, diariamente, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), onde fez a solicitação.

O diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, perito Mahatma Porto, explicou que a mudança no horário ocorre para que não haja conflito com os atendimentos agendados para o dia, prejudicando a população de modo geral.

Mahatma explicou, ainda, que antes do cidadão ir ao PAC onde solicitou o documento, que acompanhe pelo site do agendamento, na aba “Acompanhar Atendimento” se que sua CIN está pronta para entrega.