Em Iranduba, Paulo Onofre destinará seu salário de vereador à comunidades carentes

O candidato a vereador de Iranduba Paulo Onofre (PTB), conhecido pela sua luta contra a corrupção, apontou o desemprego nos jovens como principal problema no município, entre outros, e afirmou que seu compromisso será continuar fiscalizando o destino dos recursos públicos, agora da Prefeitura de Iranduba .

Desde 2008, Paulo Onofre vem desenvolvendo uma luta incessante de combate à corrupção em Iranduba, denunciando os desmandos dos políticos naquele município. Que redundaram na prisão do ex-prefeito de Iranduba Xinaik Medeiros, acusado de desviar R$ 50 milhões da prefeitura.

Transporte de integração – Dentre as propostas apresentadas pelo candidato Paulo Onofre está a de programar um transporte de integração entre os municípios de Iranduba e Manaus. “Em um futuro próximo, os ônibus de Iranduba irão circular no centro comercial de Manaus. Vivemos o período do verão amazônico. Imagine se os ônibus de Iranduba fizessem o trajeto até o centro comercial de Manaus. Teríamos todos os finais de semana nossas praias abarrotadas de pessoas que viriam ao nosso município conhecer nossas praias. Teríamos que montar uma boa estrutura de lanchonetes, restaurantes e pousadas, isto geraria trabalho e renda para o povo de Iranduba”, salientou.

Outras propostas referem se a viabilizar o funcionamento de uma feira dos produtores rurais, estimular o empreendedorismo, realizar cursos técnicos de capacitação para a população, implementar o projeto de piscicultura para a criação de peixes entre outros.

No destaque a proposta de destinar seu salario para as comunidades carentes. “Temos comunidades carentes em Iranduba e irei destinar o meu salário como parlamentar para atender as demandas das comunidades carentes e irei pedir nota fiscal do recurso aplicado”, frisou.

Perfil – Paraense, nascido em Óbidos, radicado no Amazonas há 44anos, onde se graduou em administração e gestão em segurança pública. Ativista político desde 1980. Filiado ao PDT. Trabalhou durante 20 anos em indústrias o Polo Industrial de Manaus. Foi assessor na Secretario de Trabalho Emprego e Renda, Assessor do senador Jefferson Praia, Assessor do vice-prefeito de Manaus e Chefe de Gabinete na Câmara Municipal de Manaus.

Na Área Cultural do Estado, em 1984, coordenou a gravação do primeiro disco com samba enredos das Escolas de Samba Vitoria Régia e Barelândia, tendo sido Coordenador do I-Festival de Musica Operário do Amazonas, realizada em 1989. Idealizador e fundador da Banda do Jaraqui e do Festival de Marchinhas da Banda do Jaraqui.

Na Área Politica, foi o fundador do IDC- Instituto de Ensino e Pesquisa Para o Desenvolvimento dos Direitos Civis. Desde 2006, foi oposição aos vários prefeitos que passaram por Iranduba, denunciando os desvios de recursos públicos feito pelo ex-prefeito Xinaik, que redundou em sua prisão, junto com seus comparsas.

Na gestão atual, faz oposição a administração do prefeito Chico Doido, e aos vereadores daquele município.

