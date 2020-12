Em Coari, diplomação do prefeito eleito Adail Filho é suspensa

Marcada para esta quinta-feira (17), a diplomação do prefeito eleito de Coari, Adail Filho (PP), foi suspensa. A decisão divulgada nesta terça-feira (15) foi do desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). De acordo com o processo, movido pela Coligação Ficha Limpa para Coari, Adail estaria tentando emplacar um terceiro mandato sucessivo dentro do núcleo familiar – o pai dele, Adail Pinheiro, foi eleito em 2012 e Adail Filho em 2016 -, o que é proibido, de acordo com o Artigo 14 da Constituição Federal. Adail Filho sequer deveria ter sido candidato no pleito deste ano.

Marco Antônio Pinto da Costa declarou que é grande a probabilidade de cassação pelo TRE-AM da candidatura do prefeito eleito de Coari. A diplomação, porém, poderá ser marcada para outra data, após o julgamento do recurso eleitoral ser concluído, e caso seja favorável a Adail Filho.

O pedido de cancelamento da diplomação de Adail Filho foi feito à Justiça pela Coligação Ficha Limpa Para Coari e pelo candidato a prefeito do município Robson Tiradentes (PSC).

