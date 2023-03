Em Coari, balsa é apreendida com 150 mil litros de óleo diesel

COARI — Policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão, durante cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam cerca de 150 mil litros de óleo diesel, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O combustível foi localizado em uma balsa, que também foi apreendida.

A apreensão foi realizada durante uma abordagem, na sexta-feira (03/03). Durante a fiscalização, os policiais identificaram que a balsa de nome Machado Freire navegava transportando combustível. Ao todo, foram contabilizados cerca de 150 mil litros.

Aos policiais, o comandante da embarcação informou que não tinha a Licença de Operação para transporte de substância perigosa. A apreensão foi estimada em mais de R$ 2 milhões.

O combustível foi apreendido junto com as embarcações, balsa e rebocador. O material e o comandante foram encaminhados à autoridade policial judiciária.

Em Parintins

No município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, prenderam dois homens, de 32 e 24 anos, por suspeita de envolvimento no crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A dupla foi flagrada em uma moto sem placa. Durante revista pessoal, as equipes encontraram duas porções de entorpecente. Eles foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP).