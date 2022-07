Em clima de romance, casal é flagrado tomando banho em esgoto de Manaus

MANAUS — Um casal chamou a atenção da internet na semana passada. O motivo? Eles estavam tomando banho em um esgoto à céu aberto de Manaus. A dupla foi fotografada pelo internauta Kaique Rocha. Ele publicou a foto dos pombinhos e brincou na legenda: “Existe amor na Manaus Moderna”.

Alguns internautas ficaram preocupados com o risco do casal poder contrair leptospirose. Uma outra internauta brinca chamando a doença de “Leptosplove”, por conta do clima de romance.

Apesar do romantismo, a preocupação de alguns usuários é real. Tomar banho em água contaminada pode causar gastroenterite, amebíase, dermatite, hepatite A e leptospirose.