Em almoço concorrido, David Almeida e vereadores estreitam alinhamento político

O prefeito de Manaus, David Almeida, reuniu 38 dos 41 vereadores de Manaus em um almoço nesta quarta-feira, 18/4, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Caio André. O encontro, que reuniu parlamentares representantes dos mais variados segmentos sociais e matizes políticas, expressa um estreitamento político entre o prefeito e o parlamento municipal, em um ano de grandes obras para a gestão municipal.

Entre os assuntos conversados, a relação de David Almeida com o governador Wilson Lima. E nas palavras do próprio prefeito e aliados presentes no almoço, essa relação “está 100% alinhada”. Dessa união, ainda em 2022, surgiram projetos como o Asfalta Manaus, a reforma de todas feiras e mercados e o Passe Livre Estudantil.