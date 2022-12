Em 2023, Manaus fará parte da turnê “Portas” de Marisa Monte

Manaus está entre as novas datas da turnê “Portas”, de Marisa Monte. A cantora anunciou as próximas apresentações em suas redes sociais e o novo show vai passar pela capital amazonense no dia 20 de abril de 2023, no Studio 5.

“Foi aqui que pediram mais datas da #TourPortas? 2023 tem muita novidade! Em breve mais informações sobre a abertura de vendas no Norte e Nordeste. Fiquem ligados!”, diz o post.

O anúncio foi compartilhado nas redes sociais da produtora local Fábrica de Eventos e da Multi Entretenimento.

Tanto a artista quanto a produtora também divulgaram que informações sobre a abertura das vendas de ingresso e valores serão postadas em breve.

O show “Portas” reúne canções do álbum homônimo lançado em 2021, entre elas “A Língua dos Animais”, “Totalmente Seu”, “Calma” e a faixa-título, e grandes sucessos da cantora, como “Vilarejo”, “Maria de Verdade” e “Beija Eu”.

A agenda oficial de apresentações de Marisa Monte pode ser acessada em marisamonte.com.br/agenda.