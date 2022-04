Elon Musk terá que pagar US$ 1 bi se não concluir compra do Twitter

NOVA YORK, EUA (iG) — Elon Musk terá que pagar uma taxa de US$ 1 bilhão ao Twitter se não finalizar seu acordo de compra estabelecido com a rede social. A informação foi dada pela própria empresa em um documento divulgado na terça-feira (26).

No acordo, Musk garantiu US$ 25,5 bilhões em financiamento de dívida e empréstimo e US$ 21 bilhões de compromisso de capital. Se ele não conseguir atingir o valor prometido, terá que pagar a multa.

O documento também prevê o contrário: o Twitter terá que pagar multa se quebrar algumas regras específicas.

Além disso, o documento também mostra que se o negócio não for fechado até 24 de outubro, ele pode ser encerrado. O prazo, porém, pode ser estendido por mais seis meses em condições específicas, como demora na autorização por órgãos reguladores.