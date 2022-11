Elon Musk se espanta com censura no Twitter do Brasil e promete agir

O empresário Elon Musk, que recentemente adquiriu o Twitter pelo equivalente a R$235 bilhões, revelou espanto ao tomar conhecimento dos atos de censura a usuários dessa rede mundial no Brasil.

Ele publicou post no Twitter, na noite deste domingo (6), prometendo verificar as denúncias de censura da rede no Brasil impostas a usuários como o economista Marcos Cintra, que foi candidato a vice-presidente da República em chapa de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, liderada por Soraya Thronycke (União Brasil).

Musk respondeu a mensagem do comentarista Paulo Figueiredo Filho, que o alertou para o fato de o Twitter cometer “censura draconiana e ideológica” contra o direito à liberdade de expressão, Musk afirmou que avaliaria o caso.

Também estão censurados e até cancelados no Twitter os deputados Carla Zambelli (PL-SP), reeleita com teve quase 1. milhão de votos em outubro, e ao campeão de votos do Paós, o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que tiveram as contas cancelada a mando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Outros dois deputados, Coronel Tadeu (PL-SP) e Major Vitor Hugo (PL-GO), também foram vitimas de idêntica.

Ex-secretário da Receita Federal e professor na FGV (Fundação Getulio Vargas), fez questionamentos sobre as urnas, colocadas sob suspeita por muitos brasileiros, e como consequência no exercício da sua liberdade de expressão será interrogado pela Polícia Federal, a mando do TSE, e ainda está sujeito a responder por suposto “crime eleitoral”.

Em seus tweets, Marcos Cintra reafirmou sua confiança na legitimidade das instituições, mas manifestou dúvidas sobre o sistema eleitoral. Foi o suficiente para virar alvo da fúria do TSE.

Compromissos com a liberdade

Ao adquirir o Twitter, Elon Musk reafirmou em várias oportunidades o seu compromisso em restabelecer a liberdade de expressão na rede social, que passou a censurar conteúdos e até a cancelar contas.

Já nesta segunda-feira (7), em resposta a mensagens que recebeu sobre o tema, Musk respondeu:

– “Meu compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal”.

Ele se refere a um sul-africano que passou a seguir e divulgar as rotas das viagens do empresário em seu avião particular.

Por DIÁRIO DO PODER